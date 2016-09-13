威航空服員機場舉牌 要資遣費及補償費

威航40多名空服員今天在桃園機場第一航廈舉牌抗議，要求母公司復興航空出面處理勞資爭議，給付資遣費加上新台幣60萬元補償費用。

復興航空則指出，興航會確保所有威航停業事宜確實遵守勞基法辦理，在當前母公司營運艱困的情況下，對威航員工仍將增發優於勞基法規範之資遣費。

威航40多名空服員，今天下午桃園市空服員職業工會顧問鄭雅菱及幹部林佳瑋等人陪同，前往桃園機場第一航廈出境大廳復興櫃檯前舉牌抗議，她們舉著「平時死要錢，倒了不給錢」、「只要航權，不要組員」、「復興搶航權、威航大裁員」。

她們還要求威航，給付資遣費加上60萬元補償費用，同時要求母公司復興航空出面處理威航勞資爭議，由於機場少有空服員抗議，引起旅客關注。

空服員指出，威航公司宣佈9月底正式停航，而事關重大的大量解僱勞工計畫書，並未依照法規在60天前送到台北市政府，有關威航是併入復興航空還是停業，威航公司反覆不定，但是兩條威航最賺錢的航權：清邁及福岡，就突然轉讓給了復興航空，很明確的，復興航空根本只在意賺錢的航權能不能順利轉移，對於勞工完全沒有任何的照顧。

對於桃園市空服員職業工會在桃園機場抗議，復興航空表示，中秋連假期間，子公司威航航班運作如常，在此呼籲空服組員爭取自身權益外，能理解旅客出遊的心情，堅守崗位完成每一趟飛行任務。

目前威航停業之勞資協商已由北市府勞動局介入協調，勞資雙方已透過正式且合法的管道進行協商，且勞方代表中，除空服員外，尚有機師及內勤人員，復興航空呼籲，一切勞資協商回歸正常理性的溝通管道。1050913

(中央社)