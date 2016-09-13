腳莫名其妙抽筋 原來是靜脈曲張引起

一名女患者4年前開始下午或晚上腳就常莫名其妙抽筋，到處治療都未改善，經過中山醫學大學附設醫院診斷，才發現是嚴重靜脈曲張所造成，若未及早治療恐會惡化。

很多病患因為單腳或雙腳靜脈曲張而感到困擾，但常常拖到嚴重時才會就醫。中山醫學大學皮膚科靜脈曲張門診醫師林子鈞今天表示，靜脈曲張輕則酸腫痛抽筋，嚴重時除了會因為雙下肢循環不良造成皮膚色素反黑硬化破皮、發炎濕疹，有時候還會併發蜂窩性組織炎、傷口感染、生命危險等。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞說，靜脈曲張的形成原因是因為雙腳靜脈的瓣膜缺損造成循環不良，有時候和遺傳及體質有關，所以病患常常是和父母親或兄弟姐妹一起來求診。初期可能只是輕微的血管擴張，若不加以保養，隨著越來越嚴重，會造成惡化，長期下肢浮腫疼痛難耐及潰瘍傷口在門診也常見。

最近就有一名遠道從桃園前來就診的女患者，從4年前開始常常到下午或晚上腳就莫名其妙的抽筋，到處治療但效果不好，最後向林子鈞求診，經診斷發現腳抽筋其實是因為嚴重靜脈曲張所造成，若不及早治療恐會惡化。

林子鈞指出，幫病患安排新式的靜脈曲張免開刀注射治療，只需花10分鐘的時間，經治療後患者反應良好，才5天靜脈曲張就明顯改善，1個月後已經不再會抽筋。

林子鈞認為，靜脈曲張注射治療法能有效改善病患的困擾，包括循環不好造成的雙下肢酸痛水腫抽筋，或因嚴重靜脈曲張造成的傷口潰瘍不易癒合都能治療，特別是有些患者來求醫時已是浮腫脹痛，根本沒辦法開刀時，注射治療往往能幫助患者改善症狀。1050913

(中央社)