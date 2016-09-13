全台吉祥物PK 苗縣全力催票貓裏喵

由高雄市政府主辦的「全台吉祥物PK戰」網路投票正如火如荼進行，苗栗縣以石虎造型的「貓裏喵」參賽，票數始終在第2、3名徘徊，縣府全力動員催票，呼籲民眾上網投票。

「2016全台吉祥物PK戰＠高雄」吸引全台32隊、57隻吉祥物賣萌，競賽方式包括網路票選、現場投票及專業評審，網路投票即日起開放至10月4日午夜12時止。

活動分為「模範公僕」及「企業戰士」兩組進行，由政府機關推出的吉祥物中，除地主隊「高雄熊」始終領先外，苗栗縣派出超萌代言吉祥物「貓裏喵」迎戰，人氣也紅不讓，多在第2、3名徘徊，與桃園市政府的「丫桃&園哥」展開拉鋸，2017臺北世界大學運動會的「熊讚Bravo (Bravo)」則暫居第4緊追在後。

苗栗縣文化觀光局指出，「貓裏喵」是以常在苗栗境內現蹤的頻臨絕種保育類動物石虎的形象設計而成，代表苗栗(貓裏)，取苗(貓)的諧音，以圓圓大眼、上揚嘴角及生動鬍鬚的Q版造型呈現，擄獲不少大小朋友喜愛。

文觀局說，「貓裏喵」是縣內各項政策行銷、推廣活動最佳代言人，曾在桐花婚禮上扮演幸福大使，上演下跪求婚戲碼；為宣傳台灣好行南庄線套票旅遊，則變身為導遊及車長，帶領遊客暢遊幸福慢城。

苗栗縣長徐耀昌指出，「貓裏喵」是縣內觀光產業吉祥物，也象徵對生態保育的重視，呼籲大家踴躍投票支持；縣府各單位也全力動員催票，在臉書粉絲專頁張貼訊息，並附上連結網址，許多縣民更自發性為「貓裏喵」拉票，因為「太萌啦」、「可愛到爆表」，還有人說「牠是石虎，光是這點就該挺」。

縣府文觀局表示，吉祥物PK大賽投票網址：http://2016pk.tw/vote_page/33，每人每天可投一次，還可參加抽獎，呼籲鄉親上網投票，一起凝聚向心力為苗栗加油。1050913

(中央社)