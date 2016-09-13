澳洲總理：同性婚公投預計明年2月登場
澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今天表示，政府計畫於明年2月11日就同性婚姻舉行公民投票，儘管批評人士警告，此舉可能引發同性戀恐懼症。
滕博爾在7月2日大選前承諾，每位澳洲公民都能透過公投表達對同性婚姻合法化的看法。
他在坎培拉召開記者會說：「我們的任務是確保澳洲人民有機會表達自己的觀點，並且以公平、公正的方式進行。」
滕博爾說，他將於本週向國會提出1項法案，也估計眾議院將通過這項法案，但他承認，由於執政黨並未取得參議院多數席位，因此法案可能會在參議院遭反對派否決。
他還說：「公投將於2月11日舉行，除非（反對派領袖）修頓（Bill Shorten）決定（在參議院）否決這項法案。」
工黨尚未表態將如何因應同性婚姻合法化公投，不過修頓在7月大選前說，這是「使用納稅人的錢為患有同性戀恐懼症」的人提供講台。
他說：「在現代澳洲，沒有人必須為自己的性傾向或戀愛傾向辯護。」（譯者：中央社劉文瑜）1050913
(中央社)
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