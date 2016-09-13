年金改革 台灣北社籲所得替代率65%
新政府上任後推動年金改革，台灣北社今天表示，讓18%走入歷史，所得替代率調至65%，與會者也支持年金改革，希望改革後的年金是普遍性、適用性，唯有這樣台灣社會才會安定。
台灣北社下午召開「讓18%走入歷史，所得替代率調至65%」記者會。北社社長張葉森、副社長李川信、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、台灣客社社員、退休老師陳彩仁、人本教育基金會執行長馮喬蘭等人出席。
蕭曉玲表示，制度讓教師污名化，劉明新放棄後遭到很多污衊，就像她支持年金改革也遭到污名，因此希望讓18%走入歷史。她也抨擊很多團體說要改革，但也不說要改多少，她提出18%走入歷史，所得替代率65%，希望教師團能夠跟進，希望大家共體時艱。
陳彩仁表示，他3年前提出年金改革的重要性，經過3、4年，終於由副總統任召集人討論年金改革，他不認為年金改革是針對某政黨、某族群，把改革完成後，整個台灣經濟才會好，而財政問題需要共同解決，年金是造成這個社會沒有競爭力非常大的問題之一。
馮喬蘭表示，支持年金應該改革，希望改革過程邏輯是一致的。私校教師年金改革聯盟老師陳添枝說，希望全國年金是普遍性、適用性，唯有這樣台灣社會才會安定。1050913
(中央社)
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