秋節前夕 康寧大學餐飲系師生慰問照護中心長輩

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康寧大學校長黃宜純與照護中心內長者互動。（程炳璋攝）

秋節前夕，康寧大學校長黃宜純帶著餐飲管理學系師生，到台灣萬人社福協會日間照護中心與長輩們同歡。學生們發揮餐飲技能，設計健康養生的蛋黃酥作為中秋節禮品，提供日照中心內的收容長者品嚐。

(中時)