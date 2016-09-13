藍委提倒閣 綠諷藍睡死 藍譏綠裝死叫不醒

國民黨立委江啟臣擬在本會期提倒閣案，民進黨立委王定宇卻大言不慚的說，馬政府時期「你們都睡死了嗎？」國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲說，我國歷史上共有三次倒閣案，提案政黨都有民進黨，原因是治安差、毀憲亂政等，但其實刑案發生率最高的時候是前總統陳水扁執政期間，那按照王定宇的邏輯，民進黨立委在陳水扁執政時期「都在裝死嗎？」

黃子哲表示，我國憲政史上共有三次倒閣案，全拜民進黨所賜，但都遭否決。民進黨過去倒閣所提之理由主要包括：治安惡化、油電雙漲、毀憲亂政、政績不佳等。

黃子哲說，近10年刑案發生率最高是在陳水扁執政的2006年、前三任總統房價漲幅最高，也是在陳水扁任內，資料顯示為111.36%、搞正名制憲意圖毀憲亂政的也是陳水扁。更不用說陳水扁一家貪汙A錢、烽火外交、經濟一蹋糊塗。當時民進黨立委都無動於衷，按照王定宇的邏輯，那我們也可以問「扁政府時期，你們都在裝死嗎？」

黃子哲表示，倒閣當然多是反對黨的專利，執政黨若想換掉閣揆，循黨內機制，由總統執行即可，這是憲政常識。不過，裝死的人，也是叫不醒的。

(中時)