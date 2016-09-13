李大維：有整併外館規劃 最近做決定
外交部長李大維今天表示，目前有要整併外館的規劃，最近會做一個決定。他也說，現在檢討要裁減的外館數目，不到10個這個數字。
立法院第9屆第2會期開議，邀行政院長林全施政報告並備質詢。中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣關注外館整併的相關議題時詢問，120個外館，現在有沒有整併？
李大維回應，目前是有這樣的規劃，那這個規劃現在還在他的桌子上，最近會做一個決定。
江啟臣說，他佩服李大維的勇氣，合理上他支持整併，可是今天的媒體報導，竟然有匿名的政府高層說，外館砍30個都沒問題，這是專業人士說的嗎？這是哪一個政府高層講的，砍30個都沒問題？
李大維說，他也是前天從國外回來，而此次出國的目的之一，就是要了解裁減外館，以及外館的績效如何，所以他實地的去了解了一下，很快會做個決定。
江啟臣再問，現在檢討的要裁減的外館有到10個嗎？李大維說，不到這個數目。江啟臣則說，希望是合理的整併，把資源用在刀口上，外交資源非常有限，所以李大維願意做這件事，他給予肯定，但這整併出來的結果，是要對整體的外交戰力，是加分的。
此外，江啟臣也問，馬上要召開的國際民航組織（ICAO）大會，到底去得了去不了？李大維說，目前是樂觀的，但江啟臣馬上說，有最壞打算的準備嗎？如果沒有，拜託林全督促李大維，去做這件事。1050913
(中央社)
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