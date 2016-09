難民逃難帶什麼走 揪心詩道苦難：家鑰匙

如果真有逃難這麼一天,你會帶什麼走?奧斯卡影后凱特布蘭琪和眾名人為了凸顯難民遭遇的困境,在影片中感性讀詩,一一念出難民逃離家園時,帶什麼走,當中包括國旗和家鑰匙。

路透社及英國「衛報」(The Guardian)報導,凱特布蘭琪帶領綺拉奈特莉、史丹利圖奇、奇維托艾吉佛、傑西艾森柏格及基特哈林頓等人,在影片中讀出這首詩「他們帶什麼走」(What They Took With Them)。聯合國難民署(UNHCR)表示,這段影片12日在臉書公布,以支持其和難民同在的請願。

這首詩由托克斯維格(Jenifer Toksvig)創作,內容是受到難民故事和傾訴的字句以及他們帶走的物品所啟發。

眾演員們念出的東西包括錢包、兵役紀錄、高中證書、手機、國旗和家鑰匙。

聯合國難民署親善大使凱特布蘭琪在聲明中說:「詩的節奏和字句,反映出突然被迫離開家園的狂亂、混亂和恐懼。能帶走的少之又少,逃向安全。」

聯合國難民署表示,這項請願是要請求各國政府,確保難民能到達安全的地方生活、受教與工作。(譯者:中央社蔡佳伶)1050913

(中央社)