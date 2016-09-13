難民逃難帶什麼走 揪心詩道苦難：家鑰匙
如果真有逃難這麼一天，你會帶什麼走？奧斯卡影后凱特布蘭琪和眾名人為了凸顯難民遭遇的困境，在影片中感性讀詩，一一念出難民逃離家園時，帶什麼走，當中包括國旗和家鑰匙。
路透社及英國「衛報」（The Guardian）報導，凱特布蘭琪帶領綺拉奈特莉、史丹利圖奇、奇維托艾吉佛、傑西艾森柏格及基特哈林頓等人，在影片中讀出這首詩「他們帶什麼走」（What They Took With Them）。聯合國難民署（UNHCR）表示，這段影片12日在臉書公布，以支持其和難民同在的請願。
這首詩由托克斯維格（Jenifer Toksvig）創作，內容是受到難民故事和傾訴的字句以及他們帶走的物品所啟發。
眾演員們念出的東西包括錢包、兵役紀錄、高中證書、手機、國旗和家鑰匙。
聯合國難民署親善大使凱特布蘭琪在聲明中說：「詩的節奏和字句，反映出突然被迫離開家園的狂亂、混亂和恐懼。能帶走的少之又少，逃向安全。」
聯合國難民署表示，這項請願是要請求各國政府，確保難民能到達安全的地方生活、受教與工作。（譯者：中央社蔡佳伶）1050913
(中央社)
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