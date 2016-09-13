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北韓暴走 中美互推責任

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金正恩　小瘋子
圖為金正恩。（圖／美聯社）

自北韓上周核測試後，各國便對金正恩的挑釁行為進行嚴重抗議。美國國防部發言人卡特表示，中國應該管好金正恩；但中國外交部發言人華春瑩反擊，北韓問題的根本是北韓和美國之間的矛盾，請美國回顧朝鮮半島的核問題認真思考切實的解決方案。

卡特認為，中國對此北韓進來的挑釁行為應承擔最大責任。他指出，中國應該利用其地理位置、歷史及影響力來進一步推動朝鮮半島無核化。但中國外交部發言人華春瑩則說：「一味強力施壓與反彈只會導致半島核問題這個結越係越緊，甚至成為一個「死結」。為了從根本上解決包括核問題在內的半島相關問題，有關各方都應承擔起各自的責任，做各自應該做的事情。中方堅持認為，要從根本上解決朝核問題，最終必須通過對話尋求平衡解決半島相關各方安全關切、尋求半島長治久安之策。我們再次強烈敦促各方著眼大局，謹言慎行，避免進一步相互刺激，共同為推動半島無核化進程、實現半島和平穩定做出真正的努力。」

雖然如此，但國際社會上普遍認為中國應在北韓問題上是關鍵之一。據一名在北韓與中國邊界從事貿易生意的相關人士表示，只要民生沒有問題，那麼也不會有其他的問題。因為民生目的相關商品並不在聯合國制裁名單中，因此中國北韓的貿易除了媒、礦等原物料商品外，其他商品並未受太大影響。

不過，外界也表示，金正恩並不想透過中國與外界談判。在這個問題上，他把美國視為唯一的談判對象。對金正恩來說，維持獨裁體制才是他想要的最終目標。而能夠確保其體制的關鍵是美國，但能夠毀壞他的也是美國，因此外界表示，北韓進來的反常與暴走是為了將美國拉回談判桌上。

但歐巴馬才剛強調過，美國是不會承認北韓為核武擁有國的，而金正恩現階段也不可能放棄核武；且就在5月的黨代會上，金正恩還特別強調北韓會成為負責任的核保有國。因此，想看到一個包括美國和北韓的核平會談是不太可能的。

(中時電子報)

新聞來源：China accused of undermining North Korean sanctions
新聞來源：How far will North Korea go to get the world's attention?
新聞來源：美國對朝鮮的「忍耐」已到極限
新聞來源：What happens if North Korea Collapses
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關鍵字：北韓中國核問題美國六方會談談判貿易獨裁政權金正恩
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