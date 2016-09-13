歐若拉美甲美睫沙龍學院 療養院送愛心

歐若拉美甲美睫沙龍學院，出動旗下美容師，到台南多家療養院，為老人們修腳指甲和美容。（黃文博攝）

中秋節前夕，為了讓療養院的老人們，感受到佳節的氣氛，在台南擁有5家分店的歐若拉美甲美睫沙龍學院，出動旗下美容師，到台南多家療養院，為老人們修腳指甲和美容，大家一同沈浸在佳節的歡樂中。

(中時)