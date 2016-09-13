莫蘭蒂襲逢大潮 高雄防颱著重淹水

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高捷表示，防颱作業已啟動，各車站進行防洪閘門、防水隔艙閘門等整備工作，並加強人員應變熟練。 (高捷提供)

強颱莫蘭蒂進逼，全台繃緊神經，南部及花東等警戒區更是首當其衝，高市長陳菊13日下午到災害應變中心，召開第1次防颱會議戒備。 (劉宥廷攝)

強颱莫蘭蒂進逼，全台繃緊神經，南部及花東等警戒區更是首當其衝，高雄市長陳菊13日下午到災害應變中心，召開第1次防颱會議戒備；陳菊說，台灣目前周邊有3個颱風環繞，適逢中秋大潮，強調可能出現暴潮現象，要求提早備置抽水機，尤其是淹水潛勢區、沿海低窪地區。

高市府協力機構高雄大學團隊指出，莫蘭蒂影響高雄最顯著的時間，預估從14日清晨至15日清晨，山區須預防強降雨，15日清晨至下午，颱風逐漸遠離台灣，平地可能也會出現強降雨。

其中高雄山區從9月初迄今都持續有降雨，土壤濕化程度高致土石鬆軟，須嚴防局部地區會發生坍方、落石、土石流；而莫蘭蒂來襲剛好碰上中秋大潮，統計1958年迄今，中秋節來襲的7個颱風都碰上大潮，容易造成水患，陳菊要求各局處嚴陣以待，抽水站要發揮高度功能，移動式抽水機也要備好，請市民加強防颱準備。

另捷運及輕軌兩系統的營運班距及模式將視狀況調整，高捷指出，平均風力強度達10級或瞬間風力達11級以上，捷運高架及平面車站將停駛，後續視風勢稍減復駛，地下段則會延長列車進站停靠時間及調整班距。

至於輕軌系統，若最大陣風達9級以上或軌面積水達7.5公分，將停駛或調整營運模式；高捷表示，防颱作業已啟動，各車站進行防洪閘門、防水隔艙閘門等整備工作，並加強人員應變熟練。

(中時)