山坡地開發回饋金法源有誤 中市議員籲暫停

我要評比

市議員黃馨慧、楊正中及李中（由左至右），今天抨擊山坡地開發回饋金法源有誤，建議市府暫停徵收！（陳世宗攝）

市長林佳龍強調，針對回饋金市府將與議會一起打拼，盼中央考慮全盤面向，做出合法且合理的處置。（陳世宗攝）

工業區山坡地開發利用需繳交回饋金6％-8％，造成業者沉重負擔，市議員邱素貞希望市府儘速向中央農委會建議修法，降低成本減輕負擔。黃馨慧認為農委會引用法源「森林法第48-1條」有誤，市府應立即暫停徵收，並行文給中央單位協商，釐清法源疑慮後再行恢復徵收。

市議員黃馨慧、李中等人說，農委會103年7月4日函文說明，因為免擬具水土保持計畫解釋衍生諸多弊端，決議「水土保持管理相關議題」一律回歸「水土保持法」第12條規定。但農委會所擬訂「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，雖然是水土保持管理議題，卻引用「森林法」。

黃馨慧表示，市府要求民眾擬具水保計畫、收取回饋金，目前是水利局業務。依照森林法擬定的回饋金辦法，依目的性「獎勵造林」卻是農業局的業務。該回饋金辦法應該回歸引用「水土保持法」才對。以台中工業區廠商投資為例，金額高達數百萬，政府應該立即暫停徵收釐清法源。

林佳龍說，近幾年台中工業區開發均已作好水土保持，市府由副市長張光瑤代表，持續積極與中央農委會協調溝通，在辦法修訂前，市府已降低回饋金繳交比例，至於法源適用問題及回饋金繳交是否過度要求，在水土保持前提下，將向農委會爭取例外處理。

「依法行政應落實！」林佳龍強調，針對回饋金市府將與議會一起打拼，盼中央考慮全盤面向，做出合法且合理的處置；至於部分政府廢除回饋金制度，已被中央裁定違法，市府必須依法行政，議員所建議的，市府將納入評估辦理，爭取中央重新檢討修正。

(中時)