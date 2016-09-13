疑身體不適跌落奇岩站軌道 女性旅客已送醫
台北捷運驚傳落軌事件！台北捷運公司表示，一位50歲女性疑身體不適，今天傍晚跌落奇岩站往象山方向的軌道，經SOP斷電後，由站長移到月台並送往醫院，處理時間約4分鐘，目前正常營運。
台北市捷運奇岩站，今天下午4時53分，發生有一名女子意外掉落鐵軌，警方初步了解，女子身體不適，不慎掉落鐵軌，被救護人員拉上月台，僅說「好痛」，沒有明顯外傷，整起意外造成列車延誤，隨即恢復正常。
警方表示，60歲張姓女子，在第二月台候車時，突然一陣暈眩，不慎跌落鐵軌，整個人躺在軌道中間的溝槽，所幸列車還要數分鐘才進站，站長見狀立刻用梯子展開救援，張女手腳輕微擦傷，送醫後並無大礙。
(中時)
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