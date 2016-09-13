楊丞琳染髮10天沒洗頭 自豪不會臭

歌手楊丞琳為即將推出的新專輯，染了一頭霧紫色的頭髮，因容易掉色，她透露，曾有10天沒洗頭的紀錄，但楊丞琳強調，她的頭不會有臭味，期間還有出去約會都沒問題。

楊丞琳將推出新專輯「年輪說」，今天她以霧紫色長髮的新造型，出席專輯概念展「年輪說」揭幕記者會。原以為颱風將至，記者會戶外現場會大風大雨，沒想到反而出了個大太陽，讓楊丞琳熱出一整個脖子的「尋麻疹」。

楊丞琳近幾年多以俏麗短髮現身，新專輯造型特地將頭髮留長，她直說，「好像回到20幾歲時候的樣子。」她也開玩笑稱，本來已經接受頭髮的長度了，但剛剛一曬到太陽，就覺得「我非常討厭長髮。」

因為新髮色容易掉色，楊丞琳最近有10天沒洗頭的紀錄，大家紛紛露出驚訝神情，她立刻解釋，「不會臭啦。」還承認這期間有去約會，都沒問題，笑說「老天爺給我一個還不錯的頭皮。」

楊丞琳這次的新造型，為了給大家驚喜，藏髮將近2個月，直到日前新專輯宣傳開跑，才正式曝光，就連期間出席了愛最大演唱會、植劇場記者會等活動，都必須靠髮型師用髮粉一層一層將顏色蓋過去，非常耗時耗力。1050913

(中央社)