楊丞琳染髮10天沒洗頭 自豪不會臭
歌手楊丞琳為即將推出的新專輯，染了一頭霧紫色的頭髮，因容易掉色，她透露，曾有10天沒洗頭的紀錄，但楊丞琳強調，她的頭不會有臭味，期間還有出去約會都沒問題。
楊丞琳將推出新專輯「年輪說」，今天她以霧紫色長髮的新造型，出席專輯概念展「年輪說」揭幕記者會。原以為颱風將至，記者會戶外現場會大風大雨，沒想到反而出了個大太陽，讓楊丞琳熱出一整個脖子的「尋麻疹」。
楊丞琳近幾年多以俏麗短髮現身，新專輯造型特地將頭髮留長，她直說，「好像回到20幾歲時候的樣子。」她也開玩笑稱，本來已經接受頭髮的長度了，但剛剛一曬到太陽，就覺得「我非常討厭長髮。」
因為新髮色容易掉色，楊丞琳最近有10天沒洗頭的紀錄，大家紛紛露出驚訝神情，她立刻解釋，「不會臭啦。」還承認這期間有去約會，都沒問題，笑說「老天爺給我一個還不錯的頭皮。」
楊丞琳這次的新造型，為了給大家驚喜，藏髮將近2個月，直到日前新專輯宣傳開跑，才正式曝光，就連期間出席了愛最大演唱會、植劇場記者會等活動，都必須靠髮型師用髮粉一層一層將顏色蓋過去，非常耗時耗力。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。