颱風來 屏東霧台鄉預防性撤離245人

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颱風莫蘭蒂來勢洶洶，每遇風雨常成孤島的屏東霧台鄉，今天下午預防性撤離245人，其他易受災區域居民，正在勸導中。

縣政府表示，霧台鄉谷川、霧台、神山、大武、佳暮、阿禮等部落居民已自行提前預防性撤離，總計245人，分別下山依親；另來義鄉、滿州鄉、恆春鎮、牡丹鄉、獅子鄉等鄉鎮也由公所及軍方協助勸導撤離中。

屏東縣政府下午已宣布屏東縣明天停止上班上課，恆春半島6鄉鎮今天晚上停止上班上課。

東琉線交通船明、後天全面停駛；霧台鄉台24線路段臨45便道（阿禮及吉露部落）中午起實施預警性封閉;另，台24線27.6k三地門鄉德文路及37k處邊坡坍方歷史災點、台9線南迴公路447k-460k森永至草埔及460k-471k伊屯至新路等路段，將待入夜後視風雨狀況研判是否實施預警性封閉，以維護人車安全。

牡丹水庫11時起開始調節性放水，放水量每秒40立方公尺，並視集水區降雨情況調整放水量。

屏東縣長潘孟安今天下午主持颱風莫蘭蒂第1次防颱整備工作會報，邀集國軍、水利、電力、消防、警察、衛生、屏科大防災中心及天氣風險公司等單位，進行颱風氣象及災情研判等預防工作。

依據天氣風險公司及屏科大防災中心的研判，莫蘭蒂颱風結構紮實，對恆春半島威脅甚大，可能達到13-14級風，需慎防暴雨及超強陣風，尤其適逢滿潮，低窪地區要注意防範海水倒灌及淹水；預估入夜後雨勢增大，愈晚雨勢愈強，且可能持續至14日，山區災害風險高部落建議今晚9時前預防性撤離。

潘孟安表示，由於颱風可能帶來豪雨加上滿潮，更不可輕忽，15個大型抽水站人員及所有機具都就位待命，易淹水區域檢查防汛缺口並預先佈置抽水機。1050913

(中央社)