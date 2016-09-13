高中生跨校選修 提供更多元課程選擇
台中市9所市立高中組成Super Nine策略聯盟，整合各校的課程特色，建立跨校合作機制，透過跨校選修課程，學生將可至其他學校上課，提供學生更多元的課程選擇。
因應十二年國教實施，台中市9所市立高中結合社區資源，形塑學校辦學特色，發展小本課程及多元選修課程。今天在台中市忠明高中舉辦「台中市立高中優遊台中學跨校課程」記者會。
忠明高中學務主任陳建銘表示，優遊台中學─台中市立高中跨校選修課程實施，為讓台中各市立高中學生了解各個區域不同的發展特色，透過跨校選修達到校際合作與資源共享，帶領學生了解自己所居住的城市。
優遊台中學計畫，9所市立高中開出九門各校特色的課程，例如：忠明高中的科博館創客課程、中港高中的台灣大道BRT特色課程、新社高中的花海賞花課程等，9所高中結合社區特色，發展了校區的特色課程。
即日起至12月24日，凡就讀台中市所屬的9所市立高中的高中部學生，皆可在活動網站報名，參加課程的學生，主辦學校在當日課程結束後，將頒給學校證書，累計18小時的同學，台中市教育局將頒給結業證書。1050913
(中央社)
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