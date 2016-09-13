有台商失望 洪秀柱：努力讓藍天再現

我要評比

台企聯常務副會長葉春榮今天表示，台商對國民黨失望，雖然總統蔡英文做得不好，但如果明天選舉，國民黨有人嗎？國民黨主席洪秀柱說，她會努力讓2018、2020年選舉，藍天再現。

國民黨下午舉行台商秋節回娘家聯誼茶會，國民黨黨主席洪秀柱、前黨主席吳伯雄、副主席詹啟賢、郝龍斌、林政則、前副主席江丙坤等人齊聚。

兩岸台商建研會監事長王屏生現場問台商在5月20日之後，在對岸是否受到壓迫？現場有台商說有，也有人說變得更好。

台企聯常務副會長葉春榮說，「現在講兩岸是對牛彈琴」，台商對國民黨很失望，國民黨也對不起洪秀柱，去年「換柱」後，他佩服洪秀柱願意跳火坑擔任黨主席。

葉春榮表示，哪次選舉民進黨會贏，不是因為國民黨「狗咬狗」才當選，雖然總統蔡英文做得不好，但如果明天選舉，國民黨有人嗎？他覺得國民黨沒有希望。

葉春榮說，國民黨自私內鬥，對外沒度量，台商對國民黨出錢出力，卻沒給台商一席不分區立委，國民黨對不起台商。

兩岸台商建研會理事長張漢文說，台商永遠做國民黨後盾，國民黨可以利用台商的力量，改變局勢，盼2020年藍天重現。

洪秀柱致詞時表示，感謝台商不離不棄，但很遺憾蔡政府上台後，兩岸溝通機制中斷，經貿交流趨緩，陸客減少，整個氛圍不對、環境好像改變。

她說，台商在大陸所獲保障，逐漸煙消雲散，令人憂心、憂慮，台灣前途充滿未知數與不穩定性，大家不知明天會變怎樣。

洪秀柱表示，面對這樣的情勢，國民黨當仁不讓，要當兩岸和諧溝通橋梁，替台商發聲，保障其權益。兩次大選，從中央到地方，失去政權與席次，國民黨努力不夠，要向大家說對不起。

吳伯雄則說，兩岸目前面臨的問題，最值得注意是大陸人民對台灣的看法，大陸人民對台灣看法不像以前友善，對台商的珍惜多少也受到影響，希望對岸不要把反台獨與反台商搞在一起。

吳伯雄說，大陸對台商投資的珍惜，大家心中冷暖自知，當年海基會對台商權益保障、申訴管道暢通，現在沒有了。1050913

(中央社)