RS：One風浪板世錦賽在澎湖 張浩誓言摘金
2016年RS：One風浪板世錦賽將於9月26日至30日在澎湖舉行，這是台灣繼2012年舉辦青少年世錦賽後，再度承辦國際帆聯大型賽事，預計將有至少20國、70人報名參賽，台灣將派出3屆奧運國手張浩，以及就讀金門大學的美少女蘇佩伶參賽，其中曾在2012年菲律賓世錦賽拿下銀牌的張浩信心十足地表示，一定要把金牌留在台灣。
RS：One風浪板是新興比賽項目，由於風帆尺吋較小，適合輕量級選手，已是青年奧運會的比賽項目，2018年雅加達亞運也已列入比賽項目，來自泰國與香港的對手實力都非常強勁，但張浩認為，9月底正好是東北季風吹起的時節，他希望能藉由地主優勢一舉摘金，更為2年後的亞運參賽奠定基礎。
大力推動帆船運動的帆船協會理事長、也是中華奧會主席林鴻道，全力促成本次世錦賽在台灣舉辦，他強調RS：One賽事已列入亞運，是非常重要的賽事，而澎湖擁有最適合發展帆船運動的環境，希望藉由比賽讓世界選手都能看到。
澎湖縣副議長陳雙全則強調，澎湖水域是國際帆聯認定的5A級比賽場地，不只適合帆船比賽，也適合發展遊艇產業，他說：「希望比賽能帶動澎湖的觀光產業，更進一步讓澎湖成為亞洲首屈一指的帆船聖地。」
剛結束里約奧運賽事的張浩，隨即投入本次比賽訓練，他特地請來1988年奧運金牌紐西蘭籍坎道爾（Bruce Kendall）在賽前給予指導與建議，帆船協會得知後，認為機會難得，便與張浩合作，舉辦訓練營，共有台灣20名風帆選手參加，他們將有機會與頂尖教練，以及來參賽的國際好手一同進行訓練，對台灣帆船運動的推廣，意義非凡。
(中時電子報)
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