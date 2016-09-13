女星搞不倫戀事業全毀 已婚導演「為她好」喊切

金敏喜與已婚導演洪尚秀不倫戀傳聞爆發3個月，今宣告破局。（圖／翻攝自《MyDaily》韓網）

34歲韓國女星金敏喜，因演出電影《下女的誘惑》獲得不少名氣，今年6月她遭爆戀上大她20歲的已婚導演洪尚秀，金敏喜還反嗆洪尚秀正宮：「沒管好老公」，醜聞在韓國爆發，導致金敏喜工作盡失，經紀公司揚言不再續約，兩人姦夫淫婦形象受到不少唾棄，今(13日)媒體報導，洪尚秀兩個月前已低調斬斷這段情，並向朋友透露是為了金敏喜的事業著想。

金敏喜與洪尚秀今年6月傳出搞不倫戀，女方一度為黏情郎遠飛美國，還傳兩人已在當地登記結婚，事隔3個多月後，今韓媒報導由於不倫戀太受矚目，兩個月前洪尚秀主動找金敏喜談判，並表示為金敏喜未來與事業著想，決定分手。

洪尚秀還透過朋友澄清：「對於這段時間瘋傳的消息，其實兩人不是戀人，只是因為都很喜歡電影才產生了友情，並沒有祕密結婚跟不倫戀」，極力滅火，如今洪尚秀在美國重拾導演筒可望展開新作，而金敏喜受到不少法國片商的邀約，被韓國網友唾棄的兩人，都轉向國外尋求起合作可能。

(中時電子報)