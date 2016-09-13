TWG Tea 秘密茶罐系列 登場

（圖說）TWG Tea推出「TWG Tea 秘密茶罐系列（TWG Tea Secret Tea Tins）」，有十種顏色搭配不同數字，建議售價550元，九月底全台TWG Tea沙龍與精品店同步販售。（圖片提供／TWG Tea）

精品茶葉品牌TWG Tea推出「TWG Tea 秘密茶罐系列（TWG Tea Secret Tea Tins）」，重現18世紀珍藏頂級茶葉純手工繪製數字茶罐。此次TWG Tea推出十款不同數字、顏色茶罐，每個茶罐可儲存100克茶葉，將茶葉密封在最佳環境阻絕光線、空氣及濕度，以維持茶葉最高品質，可自由選擇對自己具備象徵意義的數字茶罐，自用、送禮兩相宜。

(中時)