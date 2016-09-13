陳國祥：姓黨的媒體為政治搞鬥爭 應該要唾棄

陳國祥（右）在新書發表會中將書贈與台大、政大。（王家禕攝）

中央社董事長陳國祥今日下午4時舉行新書《媒體，寶物或怪獸？》發表會。陳國祥先是感謝新政府的「宣傳造勢」，一波一波逼迫辭職的攻勢，反倒讓他的書暢銷，更成為各方焦點。

對於外界疑問為何是由天下出版，而非中央社。陳國祥說，一是為了避免外界攻擊他利用董事長職權，二是書中對台灣媒體做了許多批判，倘若由中央社出版，便成了機關行為；三是書中內容嚴肅，出版這本書可能會虧錢，但是中央社虧不起，只好讓天下文化去做了！

至於書名為何取作《媒體，寶物或怪獸？》，是經過一番曲折而訂下。恰逢那天是8月6日，寶可夢降臨台灣，引發風潮。看到怪獸等等用語，靈機一動，好的媒體就是寶物，壞的媒體就是怪獸，正好符合這本書的內容跟觀點。

陳國祥說，今天在台灣，媒體當然要姓「民」，人民的「民」，站在人民的立場為人民服務。但是台灣的媒體不姓民，姓黨。黨的媒體，或者名嘴，為政治搞鬥爭、搞洗腦，這就是今天應當要唾棄的媒體。

陳國祥相信，這一代的新聞工作者，堅信新聞必須自由、獨立，為國家社會人民服務，不受到任何政治力的操控。只有媒體能夠專業自主、獨立的地位，為民主社會服務，社會才能健全的發展。否則像現在這樣政治鬥爭越來越激烈，人民越來越弱智，社會越來越撕裂。

陳國祥最後感慨地說，到了今天還必須為這種最卑微的理想去奮鬥，甚至受到汙衊栽贓。陳國祥表示，自己一定堅持不懈，不會向任何企圖操控新聞專業機構的低頭，會一直帶著中央社同事，努力實踐新聞專業，直到明年6月30日，任期終了的那天。

天下文化發行人王力行表示，資深媒體人陳國祥從自己的經驗、體會，從當年對抗爭取新聞自由，現在變成新聞自由下的受害者，這樣心情的表述，格外心有戚戚。

胡幼偉也說，早在政大時就知道陳國祥是狠角色。由現役的新聞工作者來講新聞界的問題，是需要勇氣，第一手的觀察、第一手的資料，跟局外人觀察新聞界問題，在份量上是不一樣的。只有陳國祥有這種道德勇氣，身在新聞界卻能直指媒體問題。

(中時)