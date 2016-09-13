JYJ俊秀EXID哈妮相戀一年宣布分手

JYJ俊秀、EXID哈妮證實已分手。（圖／達志影像）

韓團「JYJ」俊秀和「EXID」哈妮，今年元旦遭爆已祕戀半年，並多次被直擊每個月都會固定抽空約會，兩人事後也大方認愛，戀情看似相當穩定，沒想到今（13日）傳出他們已分手，震驚大票粉絲。

據韓媒報導，有歌謠界相關人士指出，從去年秋天開始交往的俊秀、哈妮，相戀期間有很多分手傳言，但當時兩人仍處於甜蜜交往階段，不過現在他們已重新恢復到前後輩關係。據悉，是因為兩人各自有繁忙的工作行程，才導致關係自然疏遠，而雙方所屬經紀公司也出面証實分手消息，哈妮方面稱的確是因近期較忙碌才自然而然分手，但沒透露具體分手日期。

(中時電子報)