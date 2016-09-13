莫蘭蒂中心環流強 台東外海浪高13公尺
強烈颱風莫蘭蒂正往台灣南端沿海靠近，中央氣象局觀測，下午台東外海已出現13公尺浪高，是上午的兩倍。
莫蘭蒂颱風正逐步靠近台灣，東半部首當其衝，氣象局上午觀測到台東外海浪高是6公尺，中午為9公尺，下午更達13公尺。
氣象局說，莫蘭蒂中心環流很強，除了台東、恆春半島、蘭嶼沿海風浪逐漸加大外，蘭嶼已測到13級強陣風。
根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂下午4時位置在恆春東南東方370公里海面上，以每小時21公里速度，向西北西行進。1050913
(中央社)
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