河南老夫婦現金買房 驚呆賣房業者
大陸光明網報導，河南省南陽市一對老夫婦昨天背著一麻袋現金，到市區買房子。當他們亮出這一袋子「巨款」時，房屋銷售人員都嚇了一跳，並請來保全人員維安，好在地上「數錢」。
報導指出，由於老夫婦帶去的都是人民幣1元和5元的紙鈔，大部分已皺巴巴，點鈔機難以識別，讓銷售人員傷透腦筋，只能抽調人手將錢分類別攤開，現場數錢。
業者清點後，這些零錢共有3萬餘元（約新台幣15萬元），僅夠付買房訂金。
報導表示，老夫婦平時以小生意謀生，零錢一直積攢著，看到房價飛漲，想著買個小房子以房養老。而當地房價平均約每平方公尺7000餘元（約每坪新台幣11萬餘元），銷售人員則表示，將為老夫婦申請適當優惠。1050913
(中央社)
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