莫蘭蒂又增強 海陸警戒範圍擴大

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強颱莫蘭蒂暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南和澎湖造成威脅。(擷取自中央氣象局)

強颱莫蘭蒂逐步靠近台灣，對台影響漸增。氣象局指出，莫蘭蒂在過去3小時強度略增，暴風半徑有擴大現象，目前暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南和澎湖造成威脅。

強颱莫蘭蒂目前位置在恆春東南東方約350公里海面，以每小時20公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速為每秒60公尺，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺，相當於17級風以上。

氣象局持續發布陸上颱風警報，包含台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義及南投外，並新增雲林、彰化、台中、澎湖等地區，海上颱風警報則維持東南部海面、東北部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面等。

氣象局也發布豪雨特報，包含台東山區、花蓮山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄山區，宜蘭山區，台東平地，花蓮平地，屏東與恆春半島有局部豪雨或大豪雨，嘉義山區、台南山區有局部大雨或豪雨，澎湖和其他地區則有局部大雨發生的機率，提醒民眾多加留意。

至於緊追在後的第16號輕度颱風馬勒卡（MALAKAS）目前中心位置位於北緯14.6度，東經136.8度，以每小時22公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓988百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間之最大陣風每秒30公尺，七級風半徑120公里。

(中時)