華江橋往板橋路面進行改善工程

我要評比

新北市養工處今指出，9月15日至19日、23日至26日將進行華江橋往板橋方向面層改善及機車道截彎取直工程。（新北市工務局提供）

為提升車道品質及用路人行車安全，新北市養工處指出，15日至19日、23日至26日將進行華江橋往板橋方向面層改善及機車道截彎取直工程，屆時會依施工位置縮減部分車道，提醒用路人配合交管人員指揮行進以策安全。

養工處表示，華江橋為往來雙北地區的重要橋梁，為提升機車道用路水平確保行車安全，經交通局評估，機車道折角處將進行截彎取直工程，此外，往板橋方向道路鋪面品質有改善必要，另辦理往板橋方向瀝青路面刨鋪工程。

養工處說明，考量該橋梁車流量及一般民眾使用特性，該工程分為3階段施工，均為從內往外側車道依序封閉。

一、第一階段預定於9月15日至9月19日辦理鋼橋橋面防水處理工程，採每日24小時封閉單一車道施工。

二、第二階段預定於9月24日至9月25日辦理瀝青路面刨鋪工程，採每日24小時封閉單一車道施工。

三、第三階段預定於9月23日至9月26日每日22時至次日凌晨6時辦理機車道截彎取直工程，施工時將縮減部分機車道，非施工時段將擺設紐澤西護欄，維持汽機車道分隔。

養工處表示，為確保工程人員安全，施工期間若遇雨則順延，此外，為降低工程施作對交通影響，屆時將委由交管人員協助引導行進，確保用路人權益及安全。

(中時)