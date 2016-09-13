深田恭子推特自爆閃婚？！ 「official」嚇壞粉絲

深田恭子推特驚爆註冊結婚，經紀公司連忙出面否認，表示恭子美眉沒有開通任何推特帳號。(取材自推特、instagram)

日本「童顏女神」深田恭子出道近20年，自與金城武合作《神啊！請多給我一點時間》後，一直活躍於日劇圈，是許多粉絲心目中的女神，而不僅一般民眾著迷於深田恭子的魅力，她在演藝圈也相當有異性緣，多年來緋聞滿天飛，但都未能開花結果，而最近瘦身有成、推出火辣寫真集再紅一波的恭子美眉，昨天突然在推特自爆閃婚，讓眾粉絲傻眼！

34歲的深田恭子已屆適婚年齡，戀情動向備受矚目，而昨天她突然在推特宣布「很高興跟大家報告，我已知會部份朋友，將和另一半註冊，共組幸福家庭」，由於帳號「@fukada_official」，且粉絲人數有7萬，因此大多數粉絲皆認為是她本人的官方推特，因此對喜訊大感驚喜，這消息也讓她的經紀公司驚呆了，連忙出面澄清，恭子美眉只在上個月開通了instagram帳號，粉絲數短時間內已衝破百萬，然她並未開通任何推特帳號，故結婚一事是假消息，盼粉絲不要上當。

(中時電子報)