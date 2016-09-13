廣達《米勒巡迴特展》 富功國小揭幕

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▲南投縣廣達游於藝《向大師挖寶-米勒巡迴特展》在草屯富功國小聯合開幕，展出世界級藝術家畫作，值得各界前往觀賞。（富功國小提供）

由廣達文教基金會與南投縣政府聯合辦理的「向大師挖寶‧米勒巡迴特展」，今〈13日〉在草屯富功國小舉行聯合開幕典禮，將在縣內土城等16所學校展開為期10個月的全縣巡迴展出，值得各界前往觀賞。

南投縣府教育處彭雅玲處長在特展開幕中，特別感謝廣達文教基金會董事長林百里及執行長徐繪珈連續4年將藝術帶到南投，並期勉各校老師能將米勒特展畫風融入教學中，鼓勵學生將南投縣美麗的田園風光入畫，勇於創作與思考，培養獨特的藝術經驗與生命價值。

彭處長並歡迎南投縣師生家長及縣民大家一起到展出的16所學校參觀，欣賞世界級藝術家畫作。

特展中展出法國奧塞美術館授權的米勒、柯洛、布荷東等畫家的47幅複製畫作，民眾可不必搭飛機遠渡重洋到法國巴黎，就能欣賞19世紀米勒大師的16件畫作及其他巴比松畫派的藝術大師的作品，其中大家熟悉的米勒畫作「拾穗」、「晚禱」都是此次展出的主角。

(中時)