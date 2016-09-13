廣達《米勒巡迴特展》 富功國小揭幕
由廣達文教基金會與南投縣政府聯合辦理的「向大師挖寶‧米勒巡迴特展」，今〈13日〉在草屯富功國小舉行聯合開幕典禮，將在縣內土城等16所學校展開為期10個月的全縣巡迴展出，值得各界前往觀賞。
南投縣府教育處彭雅玲處長在特展開幕中，特別感謝廣達文教基金會董事長林百里及執行長徐繪珈連續4年將藝術帶到南投，並期勉各校老師能將米勒特展畫風融入教學中，鼓勵學生將南投縣美麗的田園風光入畫，勇於創作與思考，培養獨特的藝術經驗與生命價值。
彭處長並歡迎南投縣師生家長及縣民大家一起到展出的16所學校參觀，欣賞世界級藝術家畫作。
特展中展出法國奧塞美術館授權的米勒、柯洛、布荷東等畫家的47幅複製畫作，民眾可不必搭飛機遠渡重洋到法國巴黎，就能欣賞19世紀米勒大師的16件畫作及其他巴比松畫派的藝術大師的作品，其中大家熟悉的米勒畫作「拾穗」、「晚禱」都是此次展出的主角。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。