總統府新布展 蔡總統和自己合照

總統府新的常設展「府」將在18日對外開放，總統蔡英文今天先睹為快，蔡總統和自己的人型看板合照，並將照片上傳臉書，幽默表示：「這是我第一次和『她』合照」。

政黨輪替後，總統府平時開放給民眾參觀的展場，也重新進行裝潢。總統府今天對媒體公布新展覽以「府」為概念的主視覺設計，一進門的地上就是「POWER TOTHE PEOPLE」的字樣，主視覺的概念是「我們的時代，人民的總統府。」

展區分為7大主題，包括「建構—變遷和組成」，介紹府的建築特色；「日常」讓人民認識總統府內的大小庶務如何運作，展場擺放一張上頭有歷任總統親簽手稿投影畫面的總統辦公桌；「時代」展出歷任總統任內所做和人民及推動民主相關的大事紀；「聲音」以歷屆總統的演講聲音搭配上不同團體在凱道抗議的聲音。

「想像」展出老中青三代畫家以「想像中的總統府」為題的繪畫作品；「味道」以投影方式展現台灣小吃特色；「我在」是拍照互動區，有3台照相機器，總統3D彩繪圖和紀念小卡自製區。

蔡總統今天早上出席「總統府一樓展場布展感謝茶會」前先參觀展覽，蔡總統在「我在」區遇到自己的人型看板時，媒體問她：「總統妳覺得像妳嗎？」總統幽默回應：「這不就是我嗎？」蔡總統稍後也在自己臉書上傳和人型看板的合照，並表示「這是我第一次和『她』合照」。

稍後在感謝茶會上，漫畫家Duncan帶著他的招牌面具和蔡總統握手時，蔡總統也幽默問他「你長這樣嗎？應該更好看一點吧！」Duncan和蔡總統合照時，經過總統同意，大膽把手搭上蔡總統肩膀，引起現場一陣笑聲。

蔡總統在茶會致詞中邀請全體國人透過這個展覽，重新感受台灣的民主，體會台灣文化，發現年輕世代的創意，歡迎大家一起走進這個「人民的總統府」。

總統府假日開放參觀日期可查閱總統府網站公告的假日開放參觀日期表，不需預約，現場排隊；非假日開放時間為每週一至週五上午9時至12時，需於3天前傳真或上總統府網站辦理預約。1050913

(中央社)