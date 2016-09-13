匈牙利排斥難民 盧森堡外長籲趕出歐盟

我要評比

盧森堡外長表示，由於匈牙利種種排斥難民的作為，應被暫時或甚至永久趕出歐盟。

美聯社報導，盧森堡外長艾索柏恩（Jean Asselborn）這項在德國「世界報」（Die Welt）刊登的評論，時間正好是歐盟領袖將於斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舉行會談的數天前。他表示，歐盟不能容忍基本價值遭破壞。

匈牙利將於10月2日舉辦由政府發起的公投，尋求建立民意基礎，拒絕所有歐盟日後的移民安置計畫。

法新社報導，艾索柏恩選在歐盟領袖將商討因應英國脫歐後歐盟局勢前夕，高分貝批評匈牙利的民粹右翼總理奧班（Viktor Orban）。

他嚴厲批評匈牙利去年沿南部邊界豎起尖利的鐵絲網藩籬，阻止由所謂巴爾幹路徑前往歐洲北部的移民。

據世界報報導，艾索柏恩說：「今天已不能給匈牙利留在歐盟的機會，匈牙利這些人，興建圍籬抗拒戰爭難民、侵害新聞自由及司法獨立，應將他們暫時趕出歐盟，必要時甚至應永久趕出。逃離戰亂的人幾乎遭受比野生動物更糟的對待，匈牙利的所作所為，跟下令對難民開槍所差無幾了。」1050913

(中央社)