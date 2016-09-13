匈牙利排斥難民 盧森堡外長籲趕出歐盟
盧森堡外長表示，由於匈牙利種種排斥難民的作為，應被暫時或甚至永久趕出歐盟。
美聯社報導，盧森堡外長艾索柏恩（Jean Asselborn）這項在德國「世界報」（Die Welt）刊登的評論，時間正好是歐盟領袖將於斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舉行會談的數天前。他表示，歐盟不能容忍基本價值遭破壞。
匈牙利將於10月2日舉辦由政府發起的公投，尋求建立民意基礎，拒絕所有歐盟日後的移民安置計畫。
法新社報導，艾索柏恩選在歐盟領袖將商討因應英國脫歐後歐盟局勢前夕，高分貝批評匈牙利的民粹右翼總理奧班（Viktor Orban）。
他嚴厲批評匈牙利去年沿南部邊界豎起尖利的鐵絲網藩籬，阻止由所謂巴爾幹路徑前往歐洲北部的移民。
據世界報報導，艾索柏恩說：「今天已不能給匈牙利留在歐盟的機會，匈牙利這些人，興建圍籬抗拒戰爭難民、侵害新聞自由及司法獨立，應將他們暫時趕出歐盟，必要時甚至應永久趕出。逃離戰亂的人幾乎遭受比野生動物更糟的對待，匈牙利的所作所為，跟下令對難民開槍所差無幾了。」1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。