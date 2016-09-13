天天熬夜愛亂吃 輕熟女胸口發癢竟是癌
一名33歲輕熟女因工作忙碌，天天熬夜到凌晨3、4時，又愛吃漢堡、可樂等速食，去年某晚突覺胸口發癢，一抓竟發現有硬塊，整晚輾轉難眠，隔天就醫照超音波確診為乳癌2期。
收治病例的台北榮總乳房醫學中心主任曾令民今天表示，個案確診時腫瘤已有2.45公分，正好就在右側乳房乳暈之間，但因原就診院所認為必須全乳切除，才轉到北榮希望保留乳房，經討論後，決定採用荷爾蒙療法，成功將腫瘤縮小到1.2公分，開刀取出後持續接受標靶藥物、化療等合併療法，已控制病情。
曾令民指出，乳癌多年高居女性10大死因，每年約新增1萬多名患者，每年以4至7%的增長率成長，更有許多保守的女性同胞因為乳房病灶諱疾忌醫而耽誤病情。
為了照顧更多乳癌患者，北榮耗時1年半籌備，今天成立「乳房醫學中心」，以整合照護模式囊括乳房外科、整型外科、放射線部、腫瘤醫學、傳統醫學、復健醫學等專業醫師及心理師、臨床藥師、營養師而運作的乳房醫學中心。
未來將提供女性隱私及舒適的環境接受乳房檢查，就診、影像檢查、抽血、計價、領藥，皆在同一樓層、緊鄰區域完成，縮減病患就診時間，且有專人協助緩和病患就醫過程中的焦慮憂傷情緒，引導病友以正面態度迎戰癌症、克服疾病的威脅。1050913
(中央社)
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