婦人捷運奇岩站落軌 頭部擦傷送醫

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台北市消防局今天下午4時53分獲報，有1名年約50歲婦人，在捷運奇岩站落軌，所幸當下沒有列車經過，消防人員趕到現場，把人救起，沒有生命危險。

北市消防局表示，該名婦人僅頭部擦傷，意識清楚，送往醫院治療，至於落軌是自殺或意外等原因，仍待進一步釐清。1050913

(中央社)