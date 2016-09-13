林全：不讓零團費或低價團存在
行政院長林全今天表示，原則上，零團費或低價團不會讓它存在，會用各種方式不讓這種情形發生。交通部長賀陳旦說，以高回扣支撐的旅行團將列黑名單。
民進黨立委劉世芳下午質詢林全時以泰國為例表示，泰國觀光警察大魄力整頓一條龍與零團費的旅行社，已經沒收數十億泰銖，查收千輛遊覽車，未來若要提高觀光業品質，院長有無魄力向泰國學習？
林全答復表示，對於零團費或低價團，原則上不會讓它存在，會用各種方式不讓這種情形發生。
賀陳旦表示，將進一步了解泰國的處理依據，交通部處理的精神與方向就是安全保障，遊覽車業者埋怨檢查太嚴，但絕不放手，對於安全這條防線不可以放棄。
關於零團費與旅遊品質方面，賀陳旦說，針對來台消費結構，假如購物比重太高，針對購物的點會加強查緝，也會使得靠高回扣所支撐的旅行團，這些團就會列為黑名單；對於可能需要轉型的業者或地區，將來會在輔導做法上減少衝擊，杜絕安全有疑慮問題，一方面協助紓困。1050913
(中央社)
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