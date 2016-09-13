華裔好手包提傑 確定加盟SBL勇士隊

華裔好手包提傑確定加盟SBL勇士隊。（勇士隊提供）

身高205公分的華裔籃球好手包提傑，經過經紀公司與勇士隊球團溝通後，確定在今天加盟勇士隊，正式回到台灣SBL征戰，他將與另一名華裔好手林書緯合作，在新球季為勇士隊打出更佳成績，而上季打下第5名的勇士隊，補進包提傑如虎添翼，目標將直指總冠軍。

包提傑儘管曾有膝蓋傷病史，但來台參加勇士、璞園與裕隆的試訓，都獲得極高評價，甚至被評為有與洋將抗衡的能力，尤其傲人身高與戰力，更讓3隊都展開搶人大作戰，最終由勇士隊搶下，也讓勇士隊的新球季戰力更有看頭。

勇士隊暑假動作頻頻，接連簽下「本土洋將」蔡文誠、洪志善、宋宇軒、張伯維，又與金酒隊交易來張宗憲，如今確定簽下包提傑，加上總教練顏行書運籌帷幄，新球季更上一層樓，將是總冠軍最大熱門。

(中時電子報)