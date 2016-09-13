歡度中秋相約日月潭，雲品露台賞月吃燒烤

歡度中秋節，雲品推出頂級食材燒烤大餐。（廖志晃攝）

在雲品頂樓露台，享用頂級食材燒烤大餐。（廖志晃攝）

雲品中秋節應景活動─兔子舞。（廖志晃攝）

中秋節烤肉幾乎成為全民運動，日月潭雲品溫泉酒店從9月15到18日中秋連假期間，推出中秋剝柚子等應景活動，還有頂級食材燒烤晚餐。

雲品頂樓的Sky Lounge，今年獲選亞洲高空露台酒吧前5名，更是賞月絕佳景點，不只中秋連假不漲價，整個9月，電話預約訂位再享4人同行9折優惠，每人1隻波士頓龍蝦，還可享用無限續點生蠔、北海導鱈場蟹腳、澳洲海大蝦、伊比利帶骨里肌、印度瑪薩拉雞腿、金牌美國和牛小排、熟成肋眼蘆筍捲等頂級食材，由專業廚師為賓客料理上桌。

雲品推出的中秋應景活動，包括賞月剝柚大賽，迎賓天兔群舞、Sky Lounge BBQ燒烤晚餐，好友齊聚，分享日月潭秋夜，樂趣加倍！

(中時)