台商發言得預交題綱？洪秀柱：找出誰在思想審查

不少台商利用機會痛批國民黨失去民心導致敗選，嚴厲的口氣，讓坐在台上聽訓的黨內高層都顯得如坐針氈神情凝重。（王爵暐攝）

有多位台商表示，黨內有一位蘇姓特助要求預先提供發言大綱，猶如思想審查，讓聞訊的洪秀柱立即要求幕僚查出到底是哪一個特助。（王爵暐攝）

國民黨13日舉辦「105年台商秋節回家送暖茶會」，主席洪秀柱親自歡迎台商返鄉過節，並聆聽台商對國民黨發表建言，不少台商利用機會痛批國民黨失去民心導致敗選，口氣十分嚴厲。

同時並有兩位發言的台商，指稱黨內有一位蘇姓特助，要求預先提供發言大綱，猶如思想審查，讓聞訊的洪秀柱立即要求幕僚查出到底是哪一個特助。

(中時)