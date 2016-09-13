大數據跨國打詐 刑事局印尼押返11嫌
刑事局利用大數據分析，鎖定50歲王姓男子等7名詐欺前科犯，經常出入東南亞國家，經將情資交給印尼警方，共組專案小組偵辦。上月初在雅加達2處豪宅的電信詐騙機房進行攻堅，當場將王嫌等11名台籍嫌犯及20名大陸籍嫌犯逮捕，查扣到閘道器、筆記型電腦、隨身碟及詐騙講稿等贓證物。
警方調查，嫌犯以假檢警名義對大陸民眾進行詐騙。11名台嫌落網後，被收容於印尼雅加達外國人收容中心，經駐印尼代表處積極居中協調，王嫌等11人今(13)日下午被遣返回台，並由印尼警方協助全程戒護，預計晚間8點45分抵達桃園機場，專案小組在台中地檢署指揮下，將持拘票將11嫌逮捕帶回台中進行後續偵訊工作。
刑事局表示，上月24日成立「打擊詐欺犯罪中心」，彰顯新政府打詐決心，期能整合相關資源及情資，向上溯源，有效打擊，未來除加強偵查人員查緝詐欺案件的教育訓練外，持續深化跨國合作，並推動「資料庫＋情資＋勤務」之偵查模式，擴大打擊成效，追緝幕後金主，運用刑法沒收新制，追返被害人贓款，以謀兩岸人民最大利益，保障人民財產安全。
(中時)
關鍵字：印尼
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