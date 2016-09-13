中秋連假疏運啟動　桃機增班103架次

中秋節連續假期，桃園國際機場啟動連假疏運機制。（陳麒全攝）

中秋節連續假期，桃園國際機場啟動連假疏運機制，自13日起至20日，共計增加103架次加班機，以15日為最多，有23架次，預估單日增加約4,600位旅客；18日亦有22架次加班機，單日增加約4,400位旅客。桃園機場公司已經協調各航空公司及各公、民營單位加派人力紓解旅客通關。

以航廈區分統計，第一航廈加班機佔62%，第二航廈為38%。連假期間凌晨0至5時的紅眼航班加班機共計15架次，其中出境6架次，入境9架次。

桃園機場每日出境尖峰時間為上午5時至8時，提醒旅客事先向航空公司確認是否需要因應連假假期，提早至機場報到。桃園國際機場各單位也全體動員，協助旅客報到及通關作業，並確保餐點供應、地勤能量、聯外交通等均足以因應連假人潮。

桃園機場公司提醒旅客及接送機民眾，因應第三航廈興建工程，進出機場動線小幅調整，請依指標標示，減速慢行，小心駕駛。如遇連假期間停車場空位不敷使用，機場也會機動調度航廈週邊停車場供旅客停放，也請開車民眾注意航廈停車空位指引告示，避免因停車不及影響行程。最後仍提醒民眾及旅客，多利用大眾運輸工具進出機場，省時又便利。

(中時)