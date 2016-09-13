敘利亞稱擊落以2軍機 以色列否認

以色列的F-15和F-16。以色列的空軍實力極為優異，F-15和F-16的空戰成績有一半以上都是以色列締造的。(圖/以色列空軍)

以色列與敘利亞戰火再起。敘利亞向以色列在戈蘭高地的軍事基地以迫擊炮攻擊，以色列也立刻派出戰機回擊。敘軍稱他們擊落了兩架以軍的戰機(一架戰機與一架無人機)，之後以色列否認他們有任何戰機損失。

路透社報導，原先美俄斡旋敘利亞內部的停火協議，不過在協議生效後不久又傳出這次衝突。敘利亞發表聲明說，以色列戰機率先攻擊戈蘭高地的庫奈特拉省(Quneitra province)，不過他們的防空網攔截了這次空襲，並擊落了以色列兩架軍機，包括一架有人戰機與一架無人戰機。

但以色列方面說法是，派出戰機，是回應敘利亞對在週二用迫炮轟炸了以色列控制的戈蘭高地，並且否認有任何戰機遭敘利亞擊落。

戈蘭高地是1967年第三次中東戰爭期(亦稱「六日戰爭」)期間，被以色列奪得並占領至今。此處居高臨下、易守難攻，是重要戰略位置。其後以、敘雙方一直反覆爭奪，到第四次中東戰爭(亦稱「贖罪日戰爭」)，敘利亞奪得高地的部分據點，成為雙方犬牙交錯的地區，不過多數區域仍在以色列掌握。

(中時電子報)