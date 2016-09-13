A股止跌回穩 滬深股指溫和收紅

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新華社報導，經歷了前一交易日的調整之後，13日A股止跌企穩，滬深股指雙雙溫和收紅。不過多個權重板塊逆勢小幅收跌，成為限制大盤上行高度的主要因素。兩市成交明顯萎縮，顯示市場觀望氣氛濃厚。

當日上證綜指盤中一度下行逼近3,000點整數位，尾盤成功轉為紅盤，不過3,023.51點的收盤點位僅較前一交易日漲1.53點，漲幅僅為0.05％。深證成指走勢稍強，收盤報10,514.58點，漲53.01點，漲幅為0.51％。

滬深兩市分別成交1,528億元人民幣和2,442億元人民幣，總量降至4,000億元人民幣以下，顯示市場觀望氣氛濃厚。

(工商)