陽岱鋼抱傷出賽 大谷翔平狂飆164km速球
不管外界如何評斷火腿隊與陽岱鋼右胸肋骨傷痛的問題，火腿隊今（12）日在主場札幌巨蛋迎戰歐力士隊，陽岱鋼依舊先發第6棒出賽、鎮守中外野，陽岱鋼不願在火腿最重要的爭冠時刻缺席。
對戰歐力士的2局下，火腿第4棒中田翔安打上壘，第5棒田中賢介三振出局，接著陽岱鋼打出游擊滾地球、造成雙殺，結束火腿攻勢，這是他本季第10次雙殺打。
火腿今天排出大谷翔平先發，他在7月10日先發對戰羅德隊、7月24日對歐力士中繼1局，之後因手指破皮而改為指定打擊出賽，直到9月7日對羅德再度先發2局被打2安打、失1分，最快球速達到163公里。
大谷今（12）日前2局讓對手3上3下，吞下4K，最快球速丟到162公里，可惜3局上，大谷被歐力士第7棒小島脩平打二壘打、再保送園部聰，接著投出164公里速球被糸井嘉男敲出2打點安打，打完前3局歐力士2比0領先火腿。
(中時電子報)
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