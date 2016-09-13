拆除抗日紀念碑豎鳥居 議員撻伐
台中市議員蘇柏興今天在市議會中，公開建議市長林佳龍不如改名為「田中佳龍」。他痛斥林佳龍不應為配合小英總統南向和親日政策，斥資200萬要拆除台中公園抗日勝利紀念碑，重新豎立具神社意義的「鳥居」。文化局長王志誠說，是希望尊重歷史，讓多元文化在這片土地上共存共榮。
蘇柏興不滿說，日本占據台灣時，根據官方統計至少殺掉台灣當時人口1％，鳥居是日本為紀念領軍征台而死的北白川宮能久親王；日本佔據台灣50年中，全台共蓋68座神社作為洗腦中心；現在包括林氏宗親會都在罵市長媚日忘親背祖，市長還要再建鳥居嗎？
蘇柏興對市府準備拆除台中公園抗日勝利紀念碑，重新豎立具神社意義的鳥居很不以為然；他問林佳龍你就這麼崇拜日本天皇嗎？建議林不如改名叫「田中佳龍」。蘇柏興語畢，立即引起國民黨籍議員們共鳴紛紛以掌聲回應。
市議員張瀞分問文化局長王志誠，當年到底是日治還是日據時代？她說，日本佔據台灣50年殺死很多台灣人，台灣人被欺負的很慘；局長出版的書籍中卻用日治時代，現在又要斥資公帑修護鳥居，對市民無法交待！
王志誠說，這項工作不單僅是修復鳥居，是對台中公園做整體規畫，盼讓湖心亭、北門、中正橋、更樓等園內所有景點，全都能成為台中的文化地。
王志誠強調，台中公園本來就存在鳥居，若將它棄置明顯不符歷史真相，讓鳥居站立起來，無關文化認同之爭；是希望尊重歷史，讓多元文化在這片土地上共存共榮。
(中時)
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