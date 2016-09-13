臺南市全面清查側溝暫掛纜線 挹注市庫3835萬元
為維護管理有線電視、行動電話與固定通信網路之纜線暫掛側溝及統一收費標準，工務局特訂定「臺南市側溝暫掛纜線管理及收費辦法」，並於104年全面清查側溝暫掛纜線情形，共0追回漏繳纜線暫掛側溝費用3835萬元挹注市庫。
有線電視、行動電話與固定通信網路之纜線暫掛側溝及收費標準，原台南縣、市各自為政，標準不一，合併升格後，工務局為統一事權訂定「臺南市側溝暫掛纜線管理及收費辦法」，並納入台南市道路挖掘管理系統管理。
為全面了解大台南側溝暫掛纜線分布狀況，工務局與審計部台南市審計處共同合作清查台南市側溝暫掛纜線情形，該局並於104年7月底主動邀集審計處、各家業者及區公所，共同協調討論有關側溝暫掛纜線使用費事宜。
為釐清各家業者附掛長度與使用費，工務局自同年8月起與各家業者及區公所確實清查反覆核對檢視，歷經近一年時間於今年7月清查完畢，清查結果，纜線業者應總繳1億7114萬元纜線附掛費用，市府入帳1億3279萬元，也順利追回漏繳纜線暫掛側溝費用3835萬元。
工務局強調，日後將定期召開側溝暫掛纜線教育訓練及抽查作業、宣導及約束各家業者依規定線上申請繳交使用費，並定期巡檢維護纜線附掛情形，使不致影響側溝排水功能，預防豪雨造成積水災害。
(中時)
關鍵字：側溝暫掛纜線
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