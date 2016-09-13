中秋節做什麼 韓國人必吃這個

中秋節在韓國被稱為「秋夕」，和春節、端午節並列3大節日，但與台灣不同的是，韓國中秋節是返家團聚祭祖的節日，代表食物首推松糕。

中秋節在韓國是一年中的最大民俗節慶，比春節還要大，農曆8月15日前後加起來連放3天國定假日，若銜接上週休二日，則連假天數更長。韓國民眾利用長假返鄉探親、歸省掃墓，類似「民族大遷徙」的南韓民眾舉國南來北往人數，估計突破4000萬人次。

中秋節當天，家家戶戶一早就開始進行掃墓祭祀活動。由於秋天是收穫的季節，韓國人會以剛採收的新米炊飯、釀酒，並做成中秋代表食物松糕，藉這些祭品感謝祖先保佑，報告這一年豐富的收穫，在英文中也因此被稱做「韓國的感恩節」。

松糕是韓國人在中秋節必定會吃的食物，以新米做為原料，加入艾草、藍莓、南瓜等，製成各種顏色的外皮，再包進芝麻、紅豆、綠豆、栗子等不同內餡。成形的松糕會鋪蓋上松針一同蒸煮，因而得名。

每個地區的松糕形狀稍有差異，最常見的是半月形。傳說中，在松糕裡橫放入松針，蒸熟後咬下一口，若露出松針尖端就會生兒子，露出另一端則會生下女兒。也有傳說，把松糕做得很好看的女生，可以遇見好的對象，孕婦則能生下漂亮的孩子。

歡度中秋節慶，民俗村、景福宮等景點常會安排特別活動，為中秋節當天行程煩惱的旅客，不妨前往體驗韓國傳統文化。如果有機會親自製作松糕，別忘了做得美美的喔！1050913

(中央社)