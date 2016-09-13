颱風可能來襲 中市籲加強工地安全

強颱莫蘭蒂可能來襲，為維護勞工安全，台中市政府勞工局今天呼籲事業單位及營造工地搭設外牆施工架應增設繫牆桿、斜撐及拆除帆布，減少受風面積，增加穩定性。

勞工局提醒，強風來襲前，工地固定式起重機（塔吊）的主柱應以牽索繫牢，停妥吊鉤、伸臂及將旋轉煞車放開，並先確認空迴時不會有撞擊、感電等危害；另外，颱風前後在有發生水位暴漲或土石流之虞地區作業者，應建立作業連絡系統、選任專責警戒人員及準備救生衣、救生圈及動力救生船等設施，以備救援。

颱風來臨前地下室或土方開挖應即補強擋土支撐，並增置砂包，以防止雨水灌入；勞工局表示，對於颱風前後的房屋、橋梁等修繕或拆除等作業，雇主應使勞工確實使用安全帶，並配合現場作業情況，設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器，所使用的電動機具也應確認無漏電之虞，搶修時也應注意安全及預防感電。

勞工局長黃荷婷呼籲，許多職業仍須在颱風天上班，雇主要求勞工於颱風天從事緊急搶修、餐飲外送、新聞採訪等外勤作業，應就外勤風險予以評估，若決定讓勞工出勤，應依規定置備適當救生衣、安全帽、連絡通訊設備與其他必要的安全防護設施及交通工具，使勞工免於發生職業災害；如未依規定辦理，依職業安全衛生法最高可處30萬元罰鍰。1050913

(中央社)