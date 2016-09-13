人工智慧電腦鼠 光啟團隊獲佳績

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教育部主辦人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人賽，光啟高中資訊科今年在「人工智慧古典電腦鼠走迷宮」的競賽項目中，榮獲國內高中職比賽第一名、第四名成績，師生引以為榮。

由教育部主辦，龍華科技大學承辦之「2016第十二屆人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽」，11日在龍華科技大學體育館隆重登場。

今年的賽事有「人工智慧電腦鼠走迷宮」、「人工智慧競速自走車」、「人工智慧線迷宮鼠」、「智慧家庭機器人」等四項國內及國際邀請賽項目，競賽選手包含技專校院以及高中職的學生，共有高中職與大專校院、國際組共計252隊參賽，競賽強調與國際接軌、企業緊密結合。

除了台灣本地的隊伍之外，也有來自美國、英國、新加坡、日本及中國大陸等共15位世界級國際賽頂尖專家選手共同參賽，國內外競賽選手齊聚一堂。

光啟資訊科歷年參加人工智慧單晶片電腦鼠競賽，屢創佳績，這次共4組參賽隊伍，今年在「人工智慧古典電腦鼠走迷宮」的競賽項目中，榮獲國內高中職比賽第一名、第四名的優異成績。

這些選手們沒有亮麗的基測成績，但選擇了資訊科，加入了電腦鼠競賽的團隊，從學習中找到了自己的方向與目標，經過老師的指導與辛勤苦練，由學長帶領學弟，技能傳承，也從競賽中體驗合作學習的團隊精神，並獲得新台幣1萬元的獎金。

學生指出，這次競賽能有亮麗的成績，首要感謝學校能支持本科學生參加競賽，再者，感謝龍華科技大學嵌入式系統研究室團隊，透過「專題製作與實務」的課程，落實科技大學與高中職之垂直合作，才有如此的佳績。

這次競賽獲得的獎項，「人工智慧古典電腦鼠走迷宮」參賽選手蔡琳來、吳東威、王秉濂、巴竹恩、羅守恩、張春文等6人，這些獲獎的選手，依技優甄選辦法，將來有機會錄取國立科技大學。1050913

(中央社)