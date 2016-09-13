《天下》首長施政滿意度 林智堅進步超大

《天下雜誌》13日公布2016縣市首長施政滿意度調查，新竹市長林智堅（右）從去年全國第18晉升至第10，他上任後重視的路平專案，最讓市民有感。（郭芝函攝）

《天下雜誌》2016縣市首長施政滿意度調查13日出爐，新竹市長林智堅，從去年全國第18名，晉升至全國第10名，與排名第12的基隆市長林右昌，並列「快速進步獎」，施政力指標更是在非6都位居74.10％，他說，感謝市府團隊及議會支持，不過尚有很大進步空間，將攜團隊共同努力，不負市民期待。

《天下雜誌》針對縣市首長總體施政滿意度，及「經濟力」、「環境力」、「施政力」、「文教力」、「社福力」 等5力面向，進行評比調查，今年新竹市在各項指標均名列前茅，其中經濟力、文教力居非6都冠軍，社福力排第3，環境力從去年第8，進步到今年第5，施政力也從去年第14升至第3。

另「施政力」又細分15向指標，包括財政、交安、消安、治安等，非6都類組部分，新竹市長林智堅整體評比居74.10％，與嘉義縣長張花冠並列第7，他說，市府財政並不寬鬆，經立委柯建銘協助，多項建設均向中央爭取，上任1年8個月以來，「經費全花在刀口上」，首要工作就是把市民最需要的作好，舉凡道路平整、老舊公園改造。

「建設的風已吹起，絕對讓市民更有感！」他還說，每周一下午親自與市府團隊，召開新竹市重大工程會議，包括啟用的新竹轉運站等，都在他掌握下逐一完成，接下來將持續進行新竹公園再造、南寮漁人碼頭、火車站前庭廣場整頓、「市14線」、「公道三」等重大建設，讓新竹市成為最幸福宜居的城市。

(中時)