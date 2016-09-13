大陸商品房待售面積連續6個月減少

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新華社報導，中國國家統計局13日發佈數據，截至今年8月底，中國大陸商品房待售面積7.09億平方公尺，比7月底減少512萬平方公尺，已經連續６個月減少。

數據顯示，1至8月份，大陸房地產開發投資6.44兆元人民幣，年增長5.4％，增速比1至7月份小幅回升0.1個百分點，比上年同期加快1.9個百分點。其中，住宅投資增長4.8％。

同期，房屋新開工面積10.68億平方公尺，年增長12.2％，其中住宅新開工面積增長11.7％。

(工商)