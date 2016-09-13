復興澎湖空難 民航局、空軍遭糾正

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復興GE222澎湖空難事件造成48人死亡、10人輕重傷，交通部民用航空局及國防部空軍司令部對於軍民合用機場氣象資料提供、進場階段資料更新等作業均有違失，監察院今日予以糾正。

監察委員方萬富、仉桂美及楊美鈴調查「復興GE222澎湖空難事件」指出，國防部空軍司令部空軍氣象聯隊第七基地天氣中心，未能隨時密切注意天氣演變狀況，以致惡劣天氣轉變至最低起降標準時未能立即通報塔臺轉知駕駛員予以因應，顯有缺失。

另外，交通部民航局所屬馬公塔臺又未能於民航機最後進場階段，落實更新轉壞能見度之數據，也是明顯違失。監察院今天提案糾正交通部民用航空局及國防部空軍司令部並要求議處失職人員。

(中時)